Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
DHA | 17 Kasım 2020 Salı - 21:06 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 21:06