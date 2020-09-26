Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon istihdam projesi! 1 milyon istihdam projesi nedir, başvuru nasıl yapılır, ne zaman başlayacak?

1 milyon istihdam projesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturan proje kapsamında 2023 yılına kadar Bilgi Teknolojileri alanında 1 milyon vatandaş yetiştirilecek. Peki, 1 milyon istihdam projesi kayıt ne zaman başlayacak? 1 milyon istihdam projesine nasıl başvurulur?

1 milyon istihdam ilgiyle takip ediliyor. 2023 yılına kadar Bilgi Teknolojileri alanında 1 milyon vatandaşın yetiştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurular hakkında bilgi topluyor.

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ BAŞLADI MI, NASIL BAŞVURULUR?

1 milyon istihdam için uygulama girişi kullanılabilir. https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ozgecmis/login linki üzerinden yapılmaktadır.

Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan "Kayıt Ol" butonuna basmanız gerekmektedir. Gerekli bilgileri girdikten sonra ekranda “Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz.” uyarısını gözlemleyeceksiniz.

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim alabilmek için öncelikle sisteme kayıt olarak, özgeçmişinizi doldurmanız gerekiyor. Ardından Kariyer Rehberi sayfasında yer alan gelişim programlarını inceleyebilirsiniz. İlk tamamlanması gereken program “Bilgi Teknolojileri Giriş Programı”dır. Bu programı tamamladıktan sonra Kariyer Rehberi sayfasında yer alan gelişim programlarını inceleyebilir ve içeriklerini inceleyerek ilerlemek istediğiniz alanları belirleyebilir, eğitimleri programda belirtilen sıra ile BTK Akademi Online Eğitim Platformu üzerinden alabilirsiniz.

Kayıt işleminizi yapıp özgeçmiş bilgilerinizi doldurduktan sonra eğitime başlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır.