Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, atamanın 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında ve nereli? İşte Lütfi Elvan'ın biyografisi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atandı. Lütfi Elvan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan kaç yaşında ve nereli? İşte Lütfi Elvan'ın biyografisi...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan, 1962 yılında Karaman 'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezun oldu. 1986’da İngiltere Leeds Üniversitesi’nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Eğitim ini tamamlayan Elvan, 1995’de ABD ’de Delaware Üniversitesi’nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını bitirdi.

Profesyonel iş hayatına Etibank Genel Müdürlüğü'nce Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başlayan Elvan, 1987-1989 yılları arasında mühendis olarak çalıştı. 1989-2007 yıllarında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 1989-1990 arasında Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İhracat Teşviklerinin değerlendirilmesi ve Teşvik Politikaları alanında Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

1990-1993 yıllarında madencilik sektörü kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının yatırımlarından sorumlu planlama Uzmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Proje Koordinatörü olarak çalıştı. 1993-1995 arasında rörevli olarak ABD’de “University of Delaware”de Ekonomi dalında master yaptı.

1999-2003 arasında da OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığını yürüttü.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Lütfi Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.