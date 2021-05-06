Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş açıklamalar

SALGIN ÜLKE EKONOMİLERİNİ NASIL ETKİLEDİ?

2020 yılının başından itibaren kovid hadisesi ile karşı karşıya kaldık. Bu tarihimizin en büyük sorunlarından biriydi. Ülkeler dediler ki 'havaların ısınması ile bu problemden büyük ölçüde kurtulacağız.' Değişik ülke yöneticileri DSÖ'nün açıklamalarını eleştirip, bu salgının daha çabuk sonlanacağını söylediler. Ekonomik açıdan nasıl bir resim ortaya çıktı? Küresel büyümede bir daralma söz konusu. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüksek daha yüksek. Dünya ticareti yüzde 8,5 oranında küçüldü.

Avrupa başta olmak üzere arz şokları yaşandı, tedarikte ciddi kopukluklar yaşanmaya başladı. Ciddi bir genişlemeye gidildi. Özellikle ülkelerin merkez bankaları parasal genişlemeye gittiler. Borçlanma tarafına baktığımızda yine oldukça dramatik bir tablo var. Herkes zorlanıyor. Kamu maliyesinde de ciddi sorunlar sıkıntılar çıktığını görüyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ciddi bütçe açıkları ile karşı karşıya kaldıklarını gördük. Hayatımızda ilk defa karantina nedir? Bunu yaşamak zorunda kaldık. Küresel ölçekte 114 milyon insan işsiz kaldı.

2021 yılı ile birlikte nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Ekonomik aktivitede daralma söz konusu oldu. Küresel ölçekte bir büyüme bekleniyor. Ekonomik aktiviteye şu an oldukça canlı. Sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik aktiviteler canlı. Üretim ve ticaret itibari ile kriz öncesi dönemden daha iyi konumda olduğunu ifade etmek istiyorum.

'UZAKTAN ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK'

Bu yıl borçlanma devam ediyor. Dünya borçlanma problemi ile yüzleşmek zorunda. Nasıl bir yaklaşım içinde olacak ülkeler? Sistem nasıl dönecek? Kovid'in getirdiği bir başka husus da insanların artık dijitalleşmeye daha çok önem verdiğini görüyoruz. Beklediğimizin ötesinde bir gelişme olacağını düşünüyorum. Türkiye dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attı. Uzaktan çalışma yine en önemli hususlardan biri olacak. Uzaktan çalışmanın ciddi şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum.