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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan CHP'ye tepki

21 Şubat 2021 Pazar - 23:27 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 23:40

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'ye tepki gösterdi.


Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları içinde, küresel piyasalardaki olağandışı  dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda, finansal istikrar hedefi doğrultusunda  gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin, maksadı dışında çarpıtılarak,  seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesinin, kabul edilemez olduğunu  belirtti.
 
Bakan Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve  Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız  ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." görüşünü dile getirdi.
 

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan CHP
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