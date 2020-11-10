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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan TBMM Genel Kurulunda yemin etti

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 16:24 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:44

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Bakan Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin  etti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek dönemin,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azaldığı ve yeni  fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını belirterek, "Bu çerçevede,  makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir  dönüşüm programına odaklanacağız." ifadesini kullandı. 
 
Elvan, yeni görevine başlaması vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada,  ekonomi politikalarının esasının, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla  uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların  tasarımı ve uygulanmasının sağlanması olduğuna dikkati çekti.
 
Türkiye'nin kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine  sahip olduğuna işaret eden Elvan, kurumların güçlendirilmesi ve kuralların etkili  bir biçimde işletilmesinin önemini vurguladı.
 
Elvan, oluşturacakları politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını  alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceklerini  belirterek, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve  istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız  enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla  kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk  yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vergi düzenlemeleri başta  olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım  ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan  iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere  ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır. "
 
Elvan, uygulayacakları ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm  vatandaşların üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan  başta Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini gidermek olmak üzere insan odaklı  bir anlayış içerisinde sosyal programları hayata geçirmeye devam edeceklerini  bildirdi.
 
Bakan Elvan, "Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı,  yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede,  makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir  dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi  ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim  kapasitemizi artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM yemin
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