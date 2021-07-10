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Bakan Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü

AA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:51 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 16:56

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.


G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde, Venedik kentinde yapılan  G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Elvan,  toplantı kapsamında ikili temaslarını sürdürdü.
 
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Maliye  Bakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; iklim değişikliği ile  mücadele, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliğinin  güncellenmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.
 
Elvan, dün de ABD, Fransa, Güney Kore, Arjantin ve Meksikalı  mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmıştı.

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Lütfi Elvan Olaf Scholz Almanya
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