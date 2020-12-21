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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 16:27

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Arslan ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakanlıkta görüştüklerini belirterek, "Kendi alanlarındaki konulara ilişkin talep ve önerilerini tarafımıza ilettiler. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
 
Hak-İş Konfederasyonu Raporu Elvan'a sunuldu
 
Hak-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında başlattığı reforma ilişkin Konfederasyon tarafından çalışma hayatı, sendikal mevzuat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve çalışma hayatına ilişkin taleplerin yer aldığı "Hak-İş Konfederasyonu Raporu'nun" hazırlandığı ve Bakan Elvan’a takdim edildiği aktarıldı.
 
Ziyaretin ardından Arslan'ın, Hak-İş tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi'ne adına yapılan fidan bağışı sertifikasını Bakan Elvan'a takdim ettiği bildirildi.

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Lütfi Elvan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
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