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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş enflasyon açıklaması

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 11:02 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 13:09

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hem yerli hem de  uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu gider  ve gelirlerinin kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapısal reformları hayata  geçireceğiz." dedi. 
 
Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların  2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe  Komisyonunda sunum yaptı.
 
Ülkelerin, salgının ekonomileri üzerindeki etkilerini sınırlamak için  yürüttükleri politikalara dikkati çeken Elvan, geniş çaplı mali destek paketleri  nedeniyle 2020 yılında tüm dünyada bütçe açığı ve borç stokunun artış eğilimine  girdiğini söyledi.
 
Elvan, gelişmekte olan ülkelerin bütçe açığının milli gelire oranının  bu dönemde yüzde 10,4 seviyesine, borç stokunun milli gelire oranının ise yüzde  61,4 düzeyine yükselmesinin beklendiğini belirterek, "Ülkemizde ise aynı dönemde  bütçe açığı ve borç stokunun milli gelire oranının sırasıyla yüzde 4,9 ve 41,1  ile gelişmekte olan ülke ortalamasının oldukça altında kalması beklenmektedir."  diye konuştu.
 
Dünya ekonomisinin 2020 yılında, 2008 küresel krizinden bu yana ilk  defa ve o döneme oranla çok daha fazla daralacağını ifade eden Elvan, "2021 yılı  için ise salgının belli ölçülerde üstesinden gelindiği varsayımı yapılıyor. Bunun  yanında salgın sonrası iş yapış şekillerinde meydana gelen değişimler, sektörel  tercihlerdeki kaymalar ve yapısal değişimler bir taraftan belirsizliğin artmasına  neden olurken diğer taraftan da fırsatları beraberinde getirmektedir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye ekonomisinin rekabete dayalı piyasa ekonomisi geleneğine sahip  olduğunun altını çizen Elvan, iktisadi politikaları bu bakış açısını merkeze  alarak ve güçlendirerek oluşturduklarını dile getirdi. Elvan, şeffaflık,  öngörülebilirlik ve hesap vermenin bu anlayışın en önemli unsurları olduğuna  işaret ederek makro ekonomi ve kalkınma politikalarını da bu doğrultuda  uyguladıklarını söyledi.
 
Bu yıl salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ve buna bağlı  olarak üretim faaliyetlerinin yavaşlamasının ekonomik aktiviteyi olumsuz  etkilediğini belirten Elvan, Türkiye'nin bu dönemde AB ve OECD ortalamasından  daha iyi performans sergilediğine dikkati çekti.
 
Elvan, salgın ile mücadelede en önemli destek unsurunun AK Parti  iktidarları döneminde bütçe disiplini ile elde edilen kamu mali alanının  büyüklüğü ve kamu borcunun seviyesi olduğunu ifade ederek, "Bu unsurlar salgınla  mücadelede ülkemize önemli bir manevra alanı sağlamıştır. Bunun değerinin  bilincindeyiz ve salgın ile mücadelenin hemen sonrasında bu manevra alanını  yeniden tesis için dikkatli çaba sarf edeceğiz." dedi.
 
"Normalleşme süreci ekonomik aktiviteyi destekledi"
Lütfi Elvan, mayıs ayının ikinci yarısından itibaren kısmi, haziran  ayından itibaren ise kapsamlı bir normalleşme sürecine geçilmesinin ekonomik  aktiviteyi desteklediğini vurgulayarak, "Sanayi üretimi, güven endeksleri ve  kapasite kullanım oranı gibi öncü veriler, ikinci çeyrekteki daralmanın ardından  güçlü bir toparlanmaya işaret etmektedir. Yılın ikinci yarısında tüketim, yatırım  ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz.  Böylece, büyümenin bu yıl yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye  konuştu.
 
Bu büyümeyi küresel ekonominin yüzde 4,4, gelişmekte olan ülke  ekonomilerinin ise yüzde 3,3 daralmasının beklendiği bir dönemde gerçekleştirmeyi  öngördüklerini belirten Elvan, şöyle devam etti:
"2020 yılının ikinci yarısında ekonomik aktivitede görülen toparlanma  eğiliminin devam ederek 2021 yılında da sürmesi ve büyümenin hem yurt içi talep  hem de yurt dışı talep kaynaklı dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5,8  seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu dönemde mal ve hizmet ihracatındaki  artış sonucunda sanayi katma değerindeki büyümenin gayri safi yurt içi hasıla  (GSYH) büyümesini aşması bekliyoruz. İç talepteki toparlanma, dış talepteki  iyileşmenin devamı ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023  yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. Bu büyüme süreci  makroekonomik istikrarı koruma ve enflasyon ile mücadele çabalarımız ile  çelişmeyecek şekilde kurgulanacak ve kontrol edilecektir."
 
Elvan, salgının etkisiyle şubat-nisan döneminde istihdam kaybı  yaşandığını, normalleşme sürecinin başlaması ve istihdama yönelik alınan  tedbirlerin etkisiyle mayıs-ağustos döneminde kayıpların kayda değer bir  bölümünün geri alındığını ve 1,3 milyonluk istihdam artışı görüldüğünü dile  getirdi. Ekonomideki toparlanma süreci, istihdam artışını desteklemeye yönelik  teşvikler ve yapısal reformların işsizlik oranında kademeli bir iyileşme  sağlayacağını aktaran Elvan, işsizlik oranının büyüme tahminleriyle tutarlı  olarak Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda yüzde 10,9'a gerilemesinin  beklendiğini söyledi.
 
Salgın sürecinde etkilenen ihracatın, normalleşme sürecinin etkisiyle  haziran ayından itibaren hızlı bir toparlanma sergilediğine işaret eden Elvan,  "Bu suretle ihracat, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde  33,9 oranında artış göstermiştir. Ekim ayına ilişkin geçici veriler ihracattaki  toparlanmanın devam ettiğini göstermektedir. Ekim ayında 17,3 milyar dolar ile  aylık ihracat bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde  ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9'a, altın hariç tutulduğunda ise  yüzde 95,3'e yükselmiştir." diye konuştu.
 
"Doğal gaz ekonomiye 2023'ten itibaren kazandırılacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar  metreküp doğal gaz kaynağını 2023 yılından itibaren ekonomiye kazandırmayı  hedeflediklerini bildirdi.
 
Enerji alanındaki atılımların yanı sıra yüksek katma değerli üretim ve  ihracat artışıyla ithalata olan bağımlılığı azaltmayı, cari işlemler dengesini  uzun vadede kalıcı olarak iyileştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Elvan, "AB  başta olmak üzere ticaret ortaklarımızın öngörüldüğü gibi toparlanması ve turizm  gelirlerinde hedeflenen düzeylere ulaşılması durumunda, Yeni Ekonomi Programı'nda  öngörüldüğü üzere cari işlemler açığının kademeli olarak azalacağını tahmin  ediyoruz." diye konuştu.
 
Salgın dönemindeki zorlu şartlara rağmen bankacılık sektörünün, güçlü  sermaye ve likidite yapısı ile aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla  yönetebilecek seviyede olduğunu aktaran Elvan, şunları söyledi:
"Sektörün sermaye yeterlilik oranı 2020 yılı eylül ayı itibarıyla  yüzde 19,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, hedef oran olan yüzde 12'nin oldukça  üzerinde, yasal sınır olan yüzde 8'in iki katından yüksektir. Önümüzdeki dönemde  ekonomi politikalarımız, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı ana gayesi ile  kurgulanmıştır. Bu ana gaye doğrultusunda finansal istikrarın güçlendirilmesi,  enflasyonun aşağı çekilmesi, mali disiplinin tam anlamıyla tesis edilmesi, üretim  kapasitemizin ihracata dönük, dijital dönüşümü içselleştirmiş yenilikçi bir  yapıya dönüşmesi yönünde kararlı adımlar atılacaktır."
 
Salgınla mücadele kapsamında bütçe politikasının etkin şekilde  uygulandığının altını çizen Lütfi Elvan, "Küresel salgının oluşturduğu yavaşlama  ve ekonomik aktivitedeki zayıflamaya rağmen, aldığımız zamanlı ve etkili önlemler  sayesinde ekonomik ve sosyal hayat normalleşme sürecine girmiş, böylece 2020 yılı  Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4  oranında artmıştır." dedi.
 
Elvan, yapılması planlanan ilave harcamaların da etkisiyle bu yıl sonu  itibarıyla bütçe açığının geçici olarak artacağı ancak gelirlerdeki güçlü  performans ile bütçe açığının GSYH'ye oranının programda öngörülen yüzde 4,9  seviyesinin bir miktar altında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
 
"Tüm taraflarla iş birliği halinde olacağız"
Elvan, vergi politikalarının belirlenmesi, gerekli düzenlemelerin  yapılması ve vergi uygulamalarında başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere  ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde olacaklarını vurgulayarak, şunları  kaydetti:
"Bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin büyüme  potansiyeline ve istihdama katkı sağlayacak yatırımları artırmaya devam edeceğiz.  Bu kapsamda 2021 yılında, altyapıya yönelik kamu yatırımları vasıtasıyla özel  sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarına önemli katkı sağlanacaktır. Nitekim  bir önceki yıl sermaye giderlerine bütçemizden 56,6 milyar lira ayırmışken bu yıl  söz konusu rakamı yüzde 83 artışla 103,7 milyar lira seviyelerine taşıyoruz. Hem  yerli hem de uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamının  iyileştirilmesi, kamu gider ve gelirlerinin kalitesinin yükseltilmesi konusunda  yapısal reformları da hayata geçireceğiz. Yatırım ödeneklerinde artırılan  kaynaklar başta demiryolu, sulama, eğitim, sağlık, Ar-Ge ve OSB yatırımları olmak  üzere üretimi, verimliliği ve istihdamı destekleyecek sabit sermaye yatırımları  için kullanılacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sağlıktan eğitime,  tarımdan sanayiye, güvenlikten ulaştırmaya kadar her alanda devletimizi ve  ekonomimizi güçlendirecek, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımları birer  birer hayata geçirmeye devam edeceğiz."
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili  ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesini sunan Elvan, ekonominin güçlü  yanlarından biri olan düşük kamu borç stoku oranının yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını sürecinde kamu maliyesine katkı sağladığını ifade etti.
 
AB normlarına göre hesaplanan genel yönetim borç stokunun GSYH'ye  oranının 2020 yılı ikinci çeyrekte yüzde 39,4 seviyesine gerileyerek Maastricht  kriterlerinin ve AB ortalamasının oldukça altında kaldığını dile getiren Elvan,  AB tanımlı genel yönetim borç stokunun faiz, kur ve likidite risklerine karşı  olan duyarlılığını önemli ölçüde azalttıklarını, bu duyarlılığı ölçmek amacıyla  yaptıkları analizlerin borç yapısının sağlamlığına işaret ettiğini belirtti.
 
Elvan, Kovid-19 salgını sürecinde mükelleflerin yanında olduklarının  altını çizerek, başta yeme-içme, eğitim, konaklama, ulaştırma, sinema, tiyatro ve  müze hizmetleri olmak üzere birçok alanda sektörel Katma Değer Vergisi  indirimlerinin hayata geçirildiğini anımsattı. Elvan, bu doğrultuda vergi ve prim  ödemelerinde erteleme yaptıklarını anlatarak "Salgının ekonomideki olumsuz  etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesi ile 40 milyar liralık  sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik." dedi.
 
Salgın sürecinde İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasının öneminin daha  da iyi hissedildiğini vurgulayan Elvan, 194 farklı hizmetin elektronik ortam  üzerinden mükelleflere sunulduğunu söyledi.
 
"Borçlanma maliyetlerini aşağı çektik"
Lütfi Elvan, borçlanma maliyetlerini de aşağı çektiklerini dile  getirerek, pandemi sebebiyle yaşanabilecek muhtemel risklerin bertaraf  edilebilmesini teminen Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması amacıyla da  ilave finansman ihtiyacının doğduğunu belirtti. Bu kapsamda bu yıl Ocak-Ekim  döneminde yapılan net borçlanmanın 244,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade  eden Elvan, 16 Ekim'de 308,2 milyar lira olarak tespit edilen yeni borçlanma  limitinin oldukça altında bir net borçlanma ile yılın kapatılacağını bildirdi.
 
Salgın sürecinin yarattığı belirsizlikler ve finansman ihtiyacı  artışına rağmen 2020 yılı içerisinde sabit getirili iç borçlanmanın yıllık  bileşik maliyetinin ciddi miktarda azalarak tek haneli seviyelere indiğine  dikkati çeken Elvan, "2019 yılında yüzde 18,3 olan sabit getirili iç borçlanmanın  ortalama maliyeti Ocak-Ekim 2020 döneminde yüzde 10,1 olarak gerçekleşmiştir.  Bununla birlikte, 2019 yılında 30,1 ay olan iç borçlanmanın ortalama vadesi  Ocak-Ekim 2020 döneminde 32,1 ay olmuştur." diye konuştu.
 
Elvan, Hazine garantili kredilerden üstlenim oranının düşük  seviyelerde seyrettiğini ifade ederek, "2002 yılında bu oran yüzde 51,9 iken 2020  yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 3,1 seviyesine düşmüştür." bilgisini verdi.
 
"6,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandı"
Bakan Elvan, Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası  sermaye piyasalarından 6,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandığına  işaret ederek 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdikleri  borçlanma işlemlerine uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini  vurguladı.
 
Özellikle şubat ayında gerçekleştirilen 4 milyar dolar tutarındaki 5  ve 10 yıl vadeli çift dilim ihracın, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye  tarafından tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini  taşıdığını hatırlatan Elvan, ekimde gerçekleştirilen ihraçta ise salgın döneminde  oluşan "riskten kaçınma" eğilimine rağmen 300'ün üzerinde yatırımcının, ihraç  tutarının 3 katına yakın talep gösterdiğini belirtti.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir  biçimde uygulayacakları ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını  sağlayacaklarının altını çizerek, "Yurt dışı borçlanmada maliyeti düşürüp daha  uzun vadeli tahvil ihraçlarıyla toplam vade yapısını güçlendireceğiz ve ülkemizin  düşük borç stokunun yanına vade uzamasını da ekleyerek daha kaliteli ve güçlü bir  borç profiline ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Girişimcilik ekosistemine kaynak
Elvan, girişimcilik ekosistemini yeni finansman araçları ve  yöntemlerle desteklediklerini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan çekirdek, başlangıç ve erken  aşama şirketler için yeni finansal araçlar sunuyoruz. Melek yatırımcılık  sistemini, fonlara kaynak aktarım mekanizmasını ve girişim sermayesi fonlarına  doğrudan kaynak aktarım mekanizmalarını yürütüyoruz. Girişim sermayesi fonlarına  doğrudan kaynak aktarımı kapsamında 2023 yılının sonuna kadar 2 milyar lira  tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, ilk çalışmamız  olan TECHINVESTR Programı'nı tamamladık ve 5 girişim sermayesi fonuna yaklaşık  300 milyon lira taahhütte bulunduk."
 
"Katılım sigortacılığını yaygınlaştıracağız"
Katılım bankacılığını geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Elvan,  iyi uygulama örnekleri ve uluslararası kabul gören faizsiz finans ilkeleri  çerçevesinde, sektörün ihtiyaçlarını ve katılımcıların hassasiyetlerini dikkate  alarak katılım finans bankacılığını geliştirmeye devam edeceklerini, katılım  sigortacılığını yaygınlaştıracaklarını söyledi.
 
Sigortacılık ve özel emeklilik sektörünü geliştirmeye devam  ettiklerini belirten Elvan, Türk sigortacılık sektörünü daha rekabetçi bir yapıya  kavuşturmak amacıyla kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini Türkiye Sigorta ve  Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında birleştirdiklerini hatırlattı. Lütfi  Elvan, reasürans alanının daha etkin yürütülmesi amacıyla kurulan Türkiye  Reasürans AŞ'ye Türkiye içinde kurulan sigorta ve reasürans havuzlarının idaresi  verilerek, risk yönetiminde etkinliğin artırılması çalışmalarını başlattıklarını  kaydetti.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek dönemde  küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir  toparlanma dönemine girileceğini belirterek, "Bu süreçte fiyat istikrarını  sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü  artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma  potansiyelimizi yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve  sosyal dönüşüm programlarını da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı. 
 
Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların  2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.
 
Çiftçi ve esnaf desteklerinin devam ettiğini ifade eden Elvan, düşük  faizli kredi desteğinin 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla Ziraat Bankasınca 58,2  milyar lira, Tarım Kredi Kooperatiflerince 3,5 milyar lira olmak üzere toplam  61,7 milyar liralık bakiyeye ve 840 bin çiftçiye ulaştığını belirtti.
 
Elvan, salgın dolayısıyla zarar gören tarımsal üreticilerin mayıs ve  haziran aylarına denk gelen ve 6 milyar lirayı bulan taksitlerinin faizsiz 6  aylığına ertelendiğini ifade ederek, "Çiftçilerimize yönelik destek tutarlarının  salgın nedeniyle kredi ertelemelerine ve kullandırımlarına bağlı olarak 2020 yılı  sonunda 4,6 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Bu amaçla 2021 yılı bütçesinde  5,5 milyar lira ödenek öngörülmektedir." diye konuştu.
 
Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara 2002 yılında kullandırılan kredi  bakiyesinin150 milyon lira olduğunu belirten Elvan, "2020 yılı Eylül itibarıyla  67 milyar liraya, bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı ise 64 binden 1,5  milyona ulaştı." dedi.
 
"Özelleştirme uygulamalarına devam ediyoruz"
Elvan, Bakanlık olarak ekonomide etkinlik ve verimlilik artışı  temelinde etkin bir piyasa mekanizması oluşturulması amacıyla özelleştirme  uygulamalarına devam ettiklerine dikkati çekti.
 
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından uluslararası  standartlara uygun, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi  kurma yönünde atılan adımların süratle güçlendirileceğini ve geliştirileceğini  bildiren Elvan, TÜİK'in AB uyum ve entegrasyon sürecine uygun olarak istatistik  kurumlarının bilimsel ve teknik bağımsızlığı ilkesine olumlu yönde katkı  sağlayacak şekilde yeniden teşkilatlandırıldığını ve Kurum bünyesindeki idari  fonksiyonların daha etkin hale getirildiğini belirtti.
 
Elvan, Devlet Malzeme Ofisinin de ülke kalkınmasında ihtiyaç duyulan  sürdürülebilir kamu alım politikalarını destekleyen uluslararası ölçekte bir  merkezi satın alma kurumuna dönüşümünü amaçladıklarını söyledi.
 
"Bütçe gelir performansının artması bekleniyor"
Bakan Elvan, Bakanlık olarak Sayıştay denetim raporlarına hassasiyetle  yaklaştıklarına, bulgular için gerekli çalışmaları yürüttüklerine işaret ederek,  "Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin  işleyişini olumsuz yönde etkileyen hususların tespiti ve gerekli tedbirlerin  alınmasını sağlamak amacıyla Sayıştay tarafından düzenlenen tüm raporlar,  Bakanlığımız bünyesinde detaylı olarak incelenmekte, uygulama hataları, mevzuat  eksiklikleri ve sistemsel sorunlar tespit edilerek eğitim faaliyeti, mevzuat  değişikliği, yazılım güncelleme ve iyileştirme ile iç kontrol ve iç denetim  alanında gerekli çalışmalar yapılmaktadır." dedi.
 
Gelecek yıl salgın sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini  ortadan kaldırmaya yönelik alınan tedbirlerin kademeli gevşetilmesi ve ekonomik  faaliyetlerde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak bütçe gelir performansının  artmasını beklediklerini belirten Elvan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre  yüzde 13,2 oranında artışla 1,1 trilyon lira, vergi gelirlerinin yüzde 16,7  oranında artarak 922,7 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 2,2 oranında  azalarak 178,4 milyar lira olması tahmin edilmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel  salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma  dönemine gireceğiz. Bu süreçte, fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini  koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını  iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelimizi yükseltirken  salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını da  hayata geçireceğiz. Politikalarımızın hazırlık ve uygulama süreçlerinde ilgili  tüm tarafların katkılarına önem verecek, istişareye dayalı katılımcı bir  anlayışla hareket edeceğiz."
 

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyon faiz büyüme ekonomi
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