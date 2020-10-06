Başvurular başladı! Hazine Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Başvurular 16 Ekim'de sona erecek. Yayımlanan ilana göre, Bakanlığa bilgisayar işletmeni, yardımcı hizmetli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker kadrolarında sözleşmeli personel alınacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

