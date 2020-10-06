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Başvurular başladı! Hazine Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

06 Ekim 2020 Salı - 14:43 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 14:45

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Başvurular 16 Ekim'de sona erecek. Yayımlanan ilana göre, Bakanlığa bilgisayar işletmeni, yardımcı hizmetli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker kadrolarında sözleşmeli personel alınacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...


Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 5 Ekim'de başladı. İlan şartlarına uyan adaylar başvurularını 16 Ekim tarihine kadar yapabilecek. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 53 PERSONEL ALINACAK!
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevlendirilmek üzere 3 bilgisayar işletmeni, 25 yardımcı hizmetli, 2 şoför, 15  koruma ve güvenlik görevlisi, 3 elektrik teknikeri, 2 inşaat teknikeri, 2 sıhhi  tesisat teknikeri ve 1 iklimlendirme teknikeri olmak üzere 53 personel alınacak.
 
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Giriş sınavı başvuruları, 5 Ekim'de başlayacak ve 16 Ekim mesai  bitimine kadar Bakanlığın (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik  ortamda yapılacak.
 
Sınav, Ankara'da ve sözlü usulle yapılacak. Adaylar, her bir pozisyon  için KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının  en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacak. Her pozisyon için en yüksek  puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı  kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecek.
 
 
 
 
 

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