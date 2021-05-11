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Hazine Bakanlığı'ndan son dakika 'kur farkı vergisi' açıklaması: Hayal ürünü...

AA |  11 Mayıs 2021 Salı - 14:20 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 14:40

Kur farkı vergisi iddiası ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı "Tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır" açıklaması yaptı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına  yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya  platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.  Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü"  olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı  oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere  itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
 

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