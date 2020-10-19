Hazal Tektaş ölümü: Hazal Tektaş cinayeti nasıl oldu? Hazal Tektaş’ın katili Mehmet Ali Atış mı?

Hazal Tektaş cinayeti sosyal medyanın gündemine oturdu. İSTANBUL Esenler Otogar Bağlantı Yolu kenarında, dün 03.00 sıralarında, Mehmet Ali Atış (19) ile Hazal Tektaş (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışma büyüyünce Tektaş bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Atış da peşinden gittiği Tektaş’a yolun karşısına geçmek istediği sırada belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Başından vurulan Tektaş kanlar içinde yere yığıldı.

Hazal Tektaş, birlikte olmak istediği iddia edilen Mehmet A. tarafından başından vurularak 19 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda, gece saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmada Hazal Tektaş'ın bulunduğu yerden kalkarak kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş etti. Ardından Mehmet A., silahla Tektaş'ın başına ateş ettikten sonra intihar etti.

Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal Tektaş'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Atış, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tektaş’a ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.



Tektaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atış’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.