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Hazal Kaya ve Pelin Ermiş 12 yıl sonra bir araya geldi!

13 Kasım 2020 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 11:51

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i oynayan Hazal Kaya ile Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, 12 yıl sonra bir araya geldi.


İzlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan Şaheste ve Süleyman karakterlerinin kızı Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, uzun zaman sonra bir araya geldi.
 
Meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği bu buluşmada çekilen bir fotoğrafı da Kaya ve Ermiş, Instagram sayfalarından paylaştı.
 
Aşk-ı Memnu dizisinde Kaya'nın oynadığı Nihal'e, Beşir karakteri aşıktı. Ermiş'in canlandırdığı Cemile ise Beşir'e ilgi duyuyordu. Dizide iki karakter arasında bu yüzden bir gerilik yaşanıyordu.
 

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