Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy ilk kez buluştu!

En son yine Fox TV ekranında Bizim Hikaye isimli diziyle yer alan Hazal Kaya, 2 yıllık aranın ardından yeniden televizyon dizilerine dönüş yapacak. Buğra Gülsoyise geçen sezon Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide çok başarılı bir performans ortaya koydu.

İmkansız isimli dizinin detayları da çok heyecanlandırıyor. Hazal Kaya’nın canlandıracağı karakter geçmişte çok zorluklar yaşayan ve bir kaza sonrasında geçmişinden kurtulmak için hafızasını kaybetmiş birisi olacak.

Medyapım tarafından hazırlıkları titizlikle yürütülen İmkansız isimli dizi Japonya ’da ses getiren Oasis dizisinin uyarlaması olacak.

İki ünlü oyuncunun İmkansız dizisinden önce Fox TV’nin yeni sezon tanıtımında yer almaları ve ilk kez bir araya gelmeleri dizi hayranları için güzel bir sürpriz oldu.