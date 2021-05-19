Hazal Kaya'nın yeni imajına yorum yağdı!

Pera Palas ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya , yeni imajını Instagram 'dan paylaştı. Pera Palas dizisindeki yeni rolü için saçlarını kızıla boyatan Kaya'nın yeni imajına hayranları beğeni yağdırdı.

"PERA PALAS GİBİ SIRADIŞI BİR İŞE BAŞLARKEN..."

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü: Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden.... ki insan animelere özenebilir bence. İlk işimi almama sebep olan bu sefer de Pocahontas'a özendiğim simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır herhalde.