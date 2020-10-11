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Hazal Kaya'nın iddiasına cevap geldi!

Hazal Kaya'nın iddiasına cevap geldi! Ezgi Mola, Hazal Kaya'nın kilolu kadınlara başrol verilmediği çıkışını daha önce kendisinin de söylediğini ve bu algıyı kırdığını söyledi.
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