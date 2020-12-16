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Hazal Kaya hastaneye koştu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya hastaneye giderken görüntülendi.

Hazal Kaya hastaneye koştu Check-up yaptırdığını söyleyen oyuncu Hazal Kaya, "Hazır gitmişken Covid-19 testi de oldum" dedi.
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