Hazal Kaya'dan anlamlı dövme

Oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, koluna kendisi ve oğlu Fikret Ali'nin dövmesini yaptırdı.

Geçtiğimiz yıl oyuncu Ali Atay ’la nikah masasına oturan Hazal Kaya , kasım ayında da oğlu Fikret Ali kucağına almıştı. Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan Kaya, "Hayırlı bir iş için toplandık" notunu düştüğü bir fotoğrafını paylaştı.

DÖVME YAPTIRDI

Takipçilerini heyecanlandıran 30 yaşındaki oyuncu kendisinin ve oğlunun fotoğrafını koluna dövme yaptırdı. Hazal Kaya, işlem bittikten sonra kolunun fotoğrafını takipçilerine göstererek, gönderisinde "Hayırlı işimiz buydu" ifadelerini kullandı.

Kaya ve Atay çiftinin bebekleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basmıştı. Kaya, yakın dostlarının katıldığı bir parti düzenleyerek o anları Instagram hesabından yayınlamıştı.Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiği dönemde Kaya, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar almıştı.

"BABASINA ÇOK AŞIKTIM"

Oyuncu da konuyla ilgili "Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum" ifadelerini kullanmıştı.