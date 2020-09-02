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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı

02 Eylül 2020 Çarşamba - 8:55 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 8:55

Meslektaşı Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında olaylı şekilde sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin 2 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le ilişkisi bitti.


İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32’nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

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