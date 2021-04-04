Hazal Filiz Küçükköse: Çift sayı takıntım var!

KRİPTO PARAYA YATIRIM YAPIYORUM

Pandemi sürecini nasıl geçirdiğini de anlatan ünlü oyuncu, kripto paraya merak sardığını açıkladı: “Pandemiyle birlikte kendi içime döndüm. Psikolojiyle ilgilendim. Kendimi geliştirmek için kitaplar okudum. Spiritüel konularla zaten ilgileniyordum, daha çok içinde buldum kendimi. Bambaşka yönden ilgimi çeken bir konu ise ekonomi oldu. Pandeminin hayatımıza girmesiyle başlayan bir süreçti ve halen devam ediyor. Şu sıralar radarımda kripto paralar ve borsa var. Yatırımlar yapıyorum ve birikimlerimi değerlendiriyorum.”

ÇİFT SAYI TAKINTIM VAR

Hazal Filiz Küçükköse, “Herhangi bir batıl inancın var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Belki takıntı diyebiliriz. Çift sayı takıntım var. Alacağım her şeyin çift sayıda olması ya da adetli olması gerekiyor.”