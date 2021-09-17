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Hayvanları otlatan emekli öğretmen korkunç şekilde can verdi

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 18:25 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 18:25

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.


Karakale köyünde hayvan otlattığı sırada emekli öğretmen Tahsin  Aydemir'e (70), yıldırım isabet etti.
 
Yakınlarının yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan  Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Ardahan Hanak yıldırım
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