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Hayvanları koruma kanunu yürürlüğe girdi

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 8:04 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 8:04

Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte hayvanlar 'mal' değil 'can' olarak değerlendirilecek. Hayvanlara karşı işlenen suçlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.


Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvana işkenceye hapis cezası
 
Kanuna göre evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanlara yönelik cinsel saldırı ve işkenceye ise 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
 
Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklandı. Yeni Yunus parkları ve sirkler de kurulamayacak. Kanunla, Büyükşehir'e bağlı ilçe belediyeleri ile nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler ile Büyükşehire bağlı ilçe belediyelerine de bakımevi kurma zorunluluğu getirildi. (TRT Haber)

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