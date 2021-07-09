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Hayvanları Koruma Kanunu yasalaştı!

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 1:14 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 1:36

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi


Kanuna göre, Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen  maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarılacak.
 
"Ev hayvanı" tanımına gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin  sahipliğinde bulunan hayvanlar da dahil edilerek kapsam genişletilecek.
 
Hayvan bakımevi tanımında, bakımevlerinin hayvan sağlığı yönünden  asgari standartların sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak  kurulması yönünde değişiklik yapılacak.
 
"Rehabilitasyon" da tanımlanarak, kapsamı, sahipsiz hayvanlar  bakımından yerel yönetimlerce yapılacak tedavi, parazit mücadelesi, aşılama,  kısırlaştırma ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretleme işlemleri olarak  belirlenecek.
 
Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve  güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların  bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve eğitim çalışmaları yapacak. Yerel  yönetimler ayrıca ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi  kurabilecek.
 
Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme  yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.
 
 Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere  bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.
 
Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma, sahiplenme şartları,  hayvan bakımı, korunması konularında verilecek eğitimle ilgili usul ve esaslar,  sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları  önleyici tedbirler, Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle  belirlenecek.
 
Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilecek
 
Ev hayvanı satış yerlerinde (petshop) ortamın hayvan sağlığı ve  etolojisi bakımından uygun olmaması sebebiyle kedi ve köpek bulundurulması  yasaklanacak.
 
Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpeklere ilişkin katalog ve  benzeri görsel bilgiler bulunacak; ilgililerin bunlardan seçtikleri kedi ve  köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretim yerlerinden teslim  alınabilecek. Bu düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1 yıl sonra  uygulanacak.
 
Anne ve yavruların korunmasına yönelik öngörülen tedbirler, tüm  hayvanları kapsayacak şekilde genişletilecek.
 
Tedavi amaçlı hayvanlara müdahalelere izin verilecek
 
Yasayla, tedavi amaçlı hayvanlara müdahalelere izin verilecek;  veteriner hekimlik uygulamalarına engel olunmaması amaçlanıyor.
 
Tehlike arz eden hayvanları belirleme yetkisi, Tarım ve Orman  Bakanlığına verilecek. Bu hayvanları üretmek, sahiplenmek, takas etmek,  sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını  yapmak şeklindeki yasaklar korunacak. Bu yasaklara sahiplenmek, barındırmak ve  beslemek de ilave edilecek.
 
Mevcut halde kabahat niteliğinde olan hayvanlara işkence yapmak,  acımasız ve zalimce muamelede bulunmak, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak ve  tecavüz etmek fiilleri, suç kapsamına alınacak.
 
Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek her türlü terk fiili  yasak kapsamına alınacak.

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Hayvanları Koruma Kanunu Kanun Teklifi Türk Ceza Kanunu
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