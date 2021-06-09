Hayvanları Koruma Kanunu geliyor! Sona gelindi

UYUTMAYA SON VERİLECEK

Çalışmayla belediyelerin sorumluluklarının arttırılması planlanıyor. Buna göre, belediyeler bütçelerinin belli bir kısmını hayvan barınaklarına ayırmak zorunda kalacak. Belediyenin gelirine göre hesaplanacak bütçe, barınak yapımı ve kısırlaştırmalarda harcanacak. Sokakta yaşayan hayvanların uyutulması gibi uygulamalara son verilecek. Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından 3 yıllık sürede kısırlaştırılmasının sağlanması planlanıyor. Böylece sahipsiz sokak hayvanlarının üremesi engellenecek.

BESLENME YERLERİ BELİRLENECEK

Hayvanların kimliklerinin olması planlanan çalışmaya göre, beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek. Hayvanların üzerine dijital kimlik takılacak. Böylelikle hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Kimlik yaptırmayanlara 1200 TL para cezası kesilecek.

Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması da gündemde. Park, bahçe ve arsalardaki beslenme noktalarını Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek. Bu alanlar dışında hayvanların beslenmesi engellenecek.

TEHLİKELİ IRKLARA KISITLAMA

Almanya, Hollanda gibi birçok ülke uygulamaları incelenerek hazırlanan çalışmayla, tehlikeli ırkların alım ve satımının yasaklanması planlanıyor. Tehlikeli ırkların alım satımı ile ilgili ağır para cezalarının olması da değerlendiriliyor. Ayrıca tehlikeli ırk sahiplerinin, kısırlaştırmak şartıyla mevcut hayvanlarına yaşadıkları sürece bakabilecekleri ifade ediliyor. Tehlikeli ırklar tasmasız gezdirilemeyecek, ağızlık takılması zorunlu olacak. Çocukların bulunduğu alanlara girmesi de önlenecek. Bu durumlarda çevre, doğa ve hayvan polislerine başvurulabilecek.

TECAVÜZE HAPİS CEZASI