Hayvan yasası çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Mahir Ünal, Hayvan Hakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Ünal, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünali Hayvan Hakları Yasa Tasarısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tasarının 'ruhu ve kalbi'ne vurgu yapan Ünal, hayvanların mal statüsünden çıkarılarak, can statüsüne geçirildiğini ifade etti.

"Hayvanları Koruma Kanunu'nu bu hassasiyetle yeniden şekillendirmiş bulunuyoruz. Grubumuz, STK'lar, belediyeler, bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Meclis Araştırma Önergesi, diğer parti gruplarının verdiği Meclis Araştırma Önergeleri ile birleştirilerek 2019'da hayvan haklarının korunması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur.

Konunun tarafı herkesin araştırma komisyonumuzda görüşlerini alınarak kanun teklifinin hazırlığına katkı sunuldu.

Şehirlerin büyümesi ve ulaşım imanlarının gelişmesi insanların, hayvanlarının yaşam alanlarının kesişme noktasını arttırmakta. Hayvanların rehabilitasyonu ve korunması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.



Yaptığımız düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur: Hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilmekte, TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar vermeden çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır."