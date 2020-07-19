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Hayvan toplama ve satış yerlerine çalışma izni verilmesi için şartlar belirlendi

AA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 9:37 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 9:55

Hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar belirlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma  ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için  ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanlarıyla karantina  alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkan verecek şekilde  ilgili kişilerce belirlenecek.
 
Bu merkezlere çalışma izni verilebilmesi için hayvanların günlük yem  ve su ihtiyacının karşılanması ve gerektiğinde saklanması için depolar bulunması  gerekecek.
 
Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkan  sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi,  yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile ilgili mevzuatta belirtilen şartları  taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunacak.
 
 Farklı türdeki atıklar, kaynağında veya üretildiği yerde diğer  atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanacak. Bu atıklar  çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek.
 
 Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı,  işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını  önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme veya padoklara sahip olacak.
 
 Buralarda hayvanların muayene ve kontrolleriyle aşı tatbiki,  işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin  yapılabilmesi için uygun bölüm ve işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları  kontrol altına alabilecek bir sistem bulunacak.
 
 Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine  imkan sağlamak amacıyla hijyenik şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların  karşılanacağı hizmetlerin sunulduğu konaklama yeri bulunacak.
 
  Resmi veteriner hekimin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı  büro ve dinlenme odası yer alacak.
 
  
 

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