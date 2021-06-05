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Hayvan sahiplerine ödenecek! Dörtte üç oranında hesaba yatacak

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 13:19

Hesaplara yatacak! Hayvan sahiplerine güzel haber. Şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında tazminat ödenecek.


Hayvan sahiplerinin hesabına yatacak. 4'te 3 oranında tazminat ödenecek. Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalıklarında Tazminat  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle, hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceği,  ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanı hükme bağlandı.
 
Düzenleme kapsamındaki hastalıklar arasına şarbon da eklendi. Buna  göre, şarbondan dolayı yerel kıymet takdir komisyonunca belirlenen miktarlar  üzerinden ve yönetmelikteki esaslara göre hayvan sahiplerine tazminat ödenecek.
 
Tazminat tutarı, şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi  ile tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir  edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında olacak.
 
Şarbon hastalığının resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi  için esas oluşturacak.

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