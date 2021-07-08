Hayrettin'den Survivor yorumu: Berkay kendi ayağına sıktı

Aslında başka bir yöne gitmiyor da, içindekileri çıkarmaya başladı yavaş yavaş. Yelpazendeki tüm renkleri göstermen lazım. Televole zamanlarında 'mankenden oyuncu mu olur, mankenden şarkıcı mı olur?' deniyordu ama şimdi tam tersi. Youtuberların hepsi şarkılar söylüyor. Oyuncular şarkı söylüyor. Gökçe Bahadır mesela, sesini de beğenirim. Keza Defne Samyeli. İnsanın sesi güzelse neden şarkı söylemesin? Artık sadece ses de yeterli değil, klip de önemli.