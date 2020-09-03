Haymana Mezarlığı'nda bir polis ölü bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesindeki mezarlıkta 27 yaşındaki bir polis ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Haymana Mezarlığı'na sabah saatlerinde yakınlarının mezarlarına bakım yaptırmak için gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan birini görünce ambulans ve polise haber verdi.