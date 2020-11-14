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Hayko Cepkin: Anne karnındaki bazı organları kemirmişim

14 Kasım 2020 Cumartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 10:09

Hayko Cepkin, Gökhan Çınar’ın "Katarsis" programına konuk oldu ve kendisinin doğumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Ünlü rock’çı Hayko Cepkin, Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programına konuk oldu.
 
 Cepkin, yayında doğumunun çok zorlu geçtiğini anlattı: “Doğumum bir bayram zamanına denk gelmiş. O yüzden de doğumu birkaç gün sonraya almaya karar vermişler.
 
Beklerken de anne karnındaki besin potansiyeli bitmiş. O yüzden anne karnındaki bazı organları kemirmişim. İğnelerle doğmuşum. Çıktığımda, bir gözüm kapalıymış, diğeri ise tamamen açık. Zaten annem ‘Tövbe estağfurullah’ demiş.”
 
Hayko Cepkin ayrıca eşiyle ebeveyn olmama kararı aldığını söyledi: “Hayatımızı başka yönlere sevk ettik. İlişkimiz böyle devam ediyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevilmeyi de seven biriyim.”
 

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Hayko Cepkin Katarsis program
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