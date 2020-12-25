Hayırlı Cuma mesajları: Anlamlı, ayetli, en güzel Cuma mesajları ve kısa yazılı Cuma mesajları burada!

Cuma mesajları kısa ve yazılı seçenekleri ile sizler için derlendi. Cuma mesajları yılın son Cumasında bir kez daha Müslümanların dualarına aracı oluyor. Sevdiklerine, akrabalarına 'Hayırlı Cumalar' dileklerini sevdiklerine göndermek için yazılı, ayetli, anlamlı ve dualı cuma mesajlarını sorguluyor. İşte yazılı, anlamlı ve ayetli cuma mesajları seçenekleri…

Mübarek Cuma günü geldi çattı. Yılın son Cuma namazı idrak edilecek. Günlerin en hayırlısı bugünü mesajlarla hatırlatma, cemaati namaza çağırmak için arama motorlarına yönelerek anlamlı en güzel Cuma mesajları araması yapıyor. Bizde sizin için anlamlı, kısa, yazılı, ayetli, en güzel Cuma mesajlarını derledik.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI: KISA, ANLAMLI, AYETLİ

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Mübarek üç aylara yaklaştığımız şu günlerde tüm İslam alemine huzur, sağlık ve iman dilerim. Cumamız mübarek olsun, hayırlı cumalar...

İslam alemine hayırlı cumalar diler tüm Müslümanların cumasını kutlarım. Cumamız mübarek olsun...

Tüm İslam aleminin cumasını tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun.

Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar (İnşirâh Sûresi, 5. Ayet)

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

“Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.”

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar...

Sağlığımız açısından zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte tüm dünyaya ve İslam alemine Rabbimden sağlık dilerim. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar...

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114)

Cuma gününün bereketi ibadetin huzuru sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun...

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Mübarek günde yaradan herkesin duasını kabul etsin inşallah. Cumanız mübarek olsun... Cümleten hayırlı cumalar...

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.