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Haydarpaşa Garı'ndaki marangozhanede yangın

DHA |  12 Mart 2021 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 14:02

İstanbul Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangozhane küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ancak yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye inceleme yaptı.


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İstanbul Haydarpaşa Garı yangın
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