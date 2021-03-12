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Haydarpaşa Garı'ndaki marangozhanede yangın
DHA | 12 Mart 2021 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 14:02
İstanbul Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangozhane küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ancak yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye inceleme yaptı.
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