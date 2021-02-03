Birleşik Krallık'ta bulunan Gallerin Abercynon kasabasında yaşayan Kevin Woolley, 3 Ocakta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Woolley, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Sanırım bir hafta daha izin yapacağım diyerek şakayla karışık şekilde virüse yakalandığını duyurdu. Gün içerisinde çok sık öksürdüğünü ve merdivenleri çıkmakta zorlandığını ifade eden Woolley, bir gün sonra hayatını kaybetti. Woolleyin ölüm haberini eşi Carol Woolley verdi.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- Hayatının şakasını yaptı! Bir gün sonra hayatını kaybetti
Hayatının şakasını yaptı! Bir gün sonra hayatını kaybetti
DHA | 03 Şubat 2021 Çarşamba - 20:41 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 20:41