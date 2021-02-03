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Hayatının şakasını yaptı! Bir gün sonra hayatını kaybetti

DHA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 20:41 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 20:41

Birleşik Krallık'ta Galler'de yaşayan Kevin Woolley (42), sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurduktan bir gün sonra yaşamını yitirdi.


Birleşik Krallık'ta bulunan Gallerin Abercynon kasabasında yaşayan Kevin Woolley, 3 Ocakta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Woolley, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Sanırım bir hafta daha izin yapacağım diyerek şakayla karışık şekilde virüse yakalandığını duyurdu. Gün içerisinde çok sık öksürdüğünü ve merdivenleri çıkmakta zorlandığını ifade eden Woolley, bir gün sonra hayatını kaybetti. Woolleyin ölüm haberini eşi Carol Woolley verdi.
 

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Birleşik Krallık Galler koronavirüs Kevin Woolley
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