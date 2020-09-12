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Hayatını kaybeden Halil Kumova’nın corona testi pozitif çıktı
‘Zalo’ filminin oyuncularından Halil Kumova’nın ani ölümünden sonra yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Set çalışanlarında da yapılan testlerde 4 kişinin daha testi pozitif çıkarken, ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ise testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi ‘Zalo’nun çekimlerine korona virüs engel oldu.