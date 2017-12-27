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Hayat Sırları 9. yeni bölümde Burak ile Seher arasında neler yaşanacak?

27 Aralık 2017 Çarşamba - 13:35 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 13:35

Hayat Sırları 9. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Hayat Sırları dizisinde Burak, kendisine yalan söyleyen Seher'i affedebilecek mi? İşte Hayat Sırları'nın bu akşamki yeni bölümünde yaşanacaklar...


Hayat Sırları 9. yeni bölümde Seher sonunda kızına kavuşuyor. Star TV'nin kısa zamanda sevilen dizisi Hayat Sırları'nda yine heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Hayat Sırları dizisi bu akşam izlenebilecek.

HAYAT SIRLARI 9. BÖLÜM FRAGMANI

Seher, Zeyno’yu buluyor!
 
Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır. 
 
Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?

HAYAT SIRLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan, Kuzgun ailesinin evine taşınıyor. 
 
Mustafa ve İnci’nin bu durumu kabullenmekten başka şansı yoksa da çocuklar Hakan’a savaş açıyor. 

 

Seher kızının izine ulaştığında Zeyno’nun yanında gördüğü insanlar çok yakın tanıdıkları çıkacak. Seher büyük bir şok geçirir. Zeyno bunca yıldır kimlerin yanında olmuştur ?

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