Hayat Eve Sığar uygulaması indir! HES kodu nasıl alınır? İşte SMS ile HES kodu alma

Yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Türkiye'nin pek çok ilinde HES kodu ile denetimler başladı. Sabah saatlerinden itibaren işe giden, toplu ulaşımı kullananlar ile seyahat edenlere HES kodu denetimi yapılıyor. Polis ve Jandarma tarafından yapılan denetimlerde koronavirüs bulaş riskini aza indirmek ve salgın riskini yönetmek için vatandaşlara HES kodu doğrulaması yapılıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? Mesajla Hes kodu alma nasıl yapılır? İşte HES kodu almak istiyorum diyenlere HES kodu öğrenme işlemleri!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri konulu genelge yayınladı. Türkiye'nin pek çok ilinde de koronavirüs önlemleri alınırken HES kodu denetimleri de polis ve jandarma tarafından yürütülüyor. Denetimlerin artmasıyla birlikte pek çok kişi de HES kodu almanın yollarını araştırıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? Mesajla Hes kodu alma nasıl yapılır? İşte HES kodu almak istiyorum diyenlere HES kodu öğrenme işlemleri!

HES KODU NEDİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

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HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

MESAJLA HES KODU ALMA

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.