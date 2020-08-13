Hayat eve sığar (HES) kodu nasıl alınır? MEB öğrencileri ve öğretmenleri HES kodlarıyla takip edecek!

Milyonların beklediği okul kararı açıklandı. Corona virüs vakalarındaki artış okullarda yüz yüze eğitimi erteletti. Corona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönünde oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 31 Ağustos'ta tarihinde okulları uzaktan eğitimle açacaklarını açıkladı. Okullarda yüz yüze eğitim ise 21 Eylül'e ertelendi. Bakan Ziya Selçuk, "Okullarımızı açtığımızda, öğrencilerimize, öğretmenlerimize okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip altında olacak." dedi. Bu değerlendirmelerin ardından pek çok veli ve öğrenci de Hayat eve sığar kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, nasıl alınır? sorularını araştırıyor. İşte Hayat eve sığar kodu (HES kodu) almak için yapmanız gerekenler...

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile okulların açılışını 21 Eylül'e erteledi. Bilim Kurulu'nun okullarla ilgili önerisi yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması ve yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönünde oldu. Milli Eğitim Bakanlığı da Bilim Kurulu'nun kararına uydu, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi 21 Eylül'e erteledi. Milli EĞitim Bakanı Ziya Selçuk da, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak" dedi ve okullar açıldığında öğrenciler, öğretmenler ve okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodlarıyla takip altında olacağını açıkladı. Bunun üzerine pek çok kişi de Hayat eve sığar kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, nasıl alınır? sorularını araştırıyor. İşte Hayat eve sığar kodu (HES kodu) almanın yolları...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI APPSTORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.