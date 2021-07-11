Orhan Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı başrollerini ise usta sanatçı Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in paylaştığı Hayat Bayram Olsa filmi aralarında düşmanlık olan bir adamla bir kadının birbirlerine âşık olmasını konu ediniyor. Filmin ara ara televinyonda yayınlanmasıyla birlikte pek çok kişi de film ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Hayat Bayram Olsa filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Bayram Olsa oyuncuları kim? Hayat Bayram Olsa filmi kaç yılında çekildi? İşte Hayat Bayram Olsa filmi oyuncuları...
HAYAT BAYRAM OLSA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Hayat Bayram Olsa filmi 1973 yılında çekilmiştir. Filmin senaryosu Ahmet Üstel ve Bülent Oran'ın kaleminden çıkmıştır.
HAYAT BAYRAM OLSA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ayvalık / Şeytan Sofrası'nda çekilmiştir.
HAYAT BAYRAM OLSA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ateşoğulları ile Barutoğulları aileleri arasında yıllardır süregelen bir kavga vardır. Barutoğulları ailesi, oğulları Doğan'ı bu kavgadan uzak tutabilmek için İstanbul'a gönderir. Ateşoğullarından Musa ise kız Ceylan'ı gözünün önünden ayırmaz. Ceylan'ı yanında çalıştıran Musa, kızını zengin bir adam ile evlendirmeye karar verir. Bu haberi duyan ve kıskanan Barutoğullarından Haşim ise oğlunu evlendirmek için İstanbul'dan yanına çağırır. Yıllar sonra aynı yerde bulunan Doğan ile Ceylan arasında beklenmeyen bir aşk başlayacaktır.
HAYAT BAYRAM OLSA FİLMİ OYUNCULARI
Kadir İnanır
Hülya Koçyiğit
Ali Şen
Hulusi Kentmen
Cevat Kurtuluş
Bilge Zobu
Handan Adalı
Günay Güner
Ahmet Turgutlu
Meral Kurtuluş