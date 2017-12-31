Hayalini gerçekleştirdi, 18 saat sonra öldü

ABD'nin Connecticut eyelatinde yaşayan 31 yaşındaki kanser hastası Heather Mosher, hastane yatağında sevgilisi ile evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti.

''KANSER OLANA KADAR ÇOK MUTLUYDUK''

2015 yılında kız arkadaşı ile bir dans kursunda tanıştıklarını ve kız arkadaşının gğüs kanseri olduğunu öğrenene kadar çok mutlu olduklarını söyleyen David isimli genç adam, kız arkadaşını mutlu edecek tek şeyin evlenmek olduğunu düşündüğü için hastane yatağında böyle bir sürpriz yapmayı planladığını söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE EVLENDİLER

İki tarafın akrabalarının katıldığı düğün töreninde David gözyaşları içinde kız arkadaşı ile evlendi. Heather, düğünden 18 saat sonra hayata gözlerini yumdu.

Talihsiz kadın, kanser olmadan önce neşe dolu bir insandı;