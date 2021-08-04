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Hayali gerçek oldu

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:22 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:22

Hollywood’da turist olarak dolaşırken keşfedilip ‘Dirty Love’ dizisinde rol alan Ceyda, müzik hayalini gerçeğe dönüştürdü.


Ceyda, söz ve müziği kendisine ait ‘Durum Berabere’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
 

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ceyda hollywood hayal
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