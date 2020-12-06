Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya indi

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Dünya'ya 220 bin kilometre uzakta Hayabusa2'den başarılı bir şekilde ayrılan kapsülün, Avustralya'nın Woomera bölgesine indiğini duyurdu.
Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen Ryugu'dan toplanan örnekler bulunduğu kaydedildi.
JAXA, Hayabusa2'nin 1998KY26 isimli küçük bir asteroide doğru yola çıktığını belirtti.
Hayabusa2 uzay aracı, geçen yıl kasım ayında Ryugu asteroidinden ayrılmıştı.
Tanegaşima Uzay Merkezinden 2014'te fırlatılan Hayabusa2, Ryugu'ya Haziran 2018'de ulaşmıştı.