Hawaii'de panik! Balistik füze saldırısı...

ABD'nin Hawaii eyaletinde bölge halkına 'acil' koduyla bildirilen balistik füze alarmı büyük paniğe sebep oldu. Yaklaşık 40 dakika sonra uyarı mesajının yanlışlıkla atıldığı anlaşıldı. Resmi makamlar da Hawaii'ye karşı bir füze tehdidi olmadığını, uyarının bir hata sonucu gönderildiğini açıkladı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde yayın yapan televizyonlarda balistik füze saldırısı mesajı 'acil' olarak verildi. Bir tatbikat çalışması olan yayın, yanlışlıkla gerçek gibi yayınlandı.

Bölge halkı 38 dakika boyunca saldırının gerçek olduğunu zannederek panikledi. Alarm skandalı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar kısa sürede olayla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.