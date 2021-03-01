Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi. Toplantıda, yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerin son durumu ve sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kararlar görüşüldü. Havuzlar açılacak mı? Havuzlar ne zaman açılacak, belli mi? Hangi illerde havuzlar açılacak, kaç saat açık kalacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yaptı. Milyonlarca kişi Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs normalleşme süreci ve diğer gelişmeler hakkında görüştü. Havuzlar açılacak mı? Havuzlar ne zaman açılacak, belli mi? Hangi illerde havuzlar açılacak, kaç saat açık kalacak?

HAVUZLAR AÇILACAK MI?

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

HANGİ İLLERDE HAVUZLAR AÇILACAK?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.