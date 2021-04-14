İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 İl Valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi” konulu genelge gönderdi. Risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenirken, yeni alınan tedbirler de teker teker sıralandı. Peki yeni tedbirlere göre havuzlar kapandı mı? Yüzme havuzları açık mı?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar sonrası 81 İl Valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge gönderdi. Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonları, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 - cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Havuzlar açık mı? 13 Nisan 2021 Kabine toplantısı sonrası havuzlar kapandı mı?

YÜZME HAVUZLARI KAPANDI MI?

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.