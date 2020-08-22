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HAVELSAN'dan havada, karada ve denizde yeni projeler

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 15:11

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN, gelecek dönemde gerek askeri gerekse sivil alanda bir dizi yeniliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.


HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, bu göreve atanmasının  ardından tanışma toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
 
HAVELSAN Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, gündeme ve  HAVELSAN’ın savunma sanayisine yönelik çalışmalarına yönelik değerlendirmeler  yapan Nacar, şirketin yaklaşık 25 yıllık tecrübeyle simülatörler alanında önemli  birikme sahip olduğunu söyledi.
 
2018-2019 yıllarında bu birikimi farklı alanlara kanalize etmek  amacıyla yola çıktıklarını belirten Nacar, "Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla  Milli Muharip Uçak Projesi'ne girmeye karar verdik. Simülatörde geliştirdiğimiz  harekat test ortamı yazılımını daha da geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş  düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. Bunun için de 1 yıldan fazla  süredir gerek Savunma Sanayii Başkanlığı gerekse TUSAŞ ile görüşüyoruz." dedi.
 
HAVELSAN'ın yürüttüğü Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Projesi  hakkında da bilgi veren Nacar, şöyle konuştu:
 
"Kurumsal kaynak yönetimi alanında geliştirmeye başlanan bu yazılıma  birçok kamu kurumunun, özel sektör firmalarının ihtiyacı olduğunu biliyoruz.  Özellikle KOBİ'lerin bu anlamda çok ciddi ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Stok,  demirbaş, finans, bordro gibi bütün modülleri içinde barındıran çeşitli  ölçeklerde bulut ortamına da taşıyabileceğimiz bir platform. 2021 yılında ilk  kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya alma işlemlerini gerçekleştirmeyi  planlıyoruz. Bu da HAVELSAN'ın yüz akı olacak güzel projelerinden bir tanesi."
 
ORSA, Deniz Kuvvetleri için hazırlanıyor
HAVELSAN'ı HAVELSAN yapan en önemli projelerden birinin Hava  Kuvvetleri Komutanlığı için 1990'lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve  güncel ihtiyaçlara göre halen geliştirmesi süren Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi  Projesi (HvBS) olduğunu dile getiren Nacar, bu projenin bir benzerinin Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı için de projelendirme çalışmalarının başladığını bildirdi.  Nacar, projelere ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Bir diğer projemiz, Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri  birimimizin yoğunluklu olarak geliştirdiği ORSA Projesi. Bu da HAVELSAN'ı  HAVELSAN yapan ve halen geliştirmesi süren, devam eden HvBS Projesi'nin bir  benzerinin, daha yeni nesil dediğimiz bir sonraki kuşağının uygulandığı, içinde  büyük veriden yapay zekaya kadar bütün 'cloud' teknolojilerine kadar  kullanıldığı, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına hitaben geliştirilecek bir proje. Bu  konuda da biz önemli yol almaya başladık. Henüz projelendirme aşamasında bu ama  HAVELSAN’ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje." dedi.
 
İnsansız kara aracı yıl sonunda hazır olacak
İnsansız ve robotik sistemler konusunda sürü zekalı sistemler üzerinde  yoğunlaştıklarını ifade eden Nacar, sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların  sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
 
Bir Ar-Ge projesi sonunda ortaya çıkan insansız kara aracını yıl  sonunda hazır hale getireceklerini söyleyen Nacar, "Çeşitli projelerle bunu  destekleyerek ilgili birimlerin, kurumların hizmetine sunacak şekilde bir  noktadayız ve güzel bir şekilde bu projemiz de devam ediyor." değerlendirmesinde  bulundu.
 
TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN arasında imzalanan Gerçek Zamanlı İşletim  Sistemi İş Birliği Protokolü'ne de değinen Nacar, "TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir  sistem ama sistemin pazarlamasında, yaygınlaştırılmasında HAVELSAN daha rahat  esnek bir şekilde hareket edebilecek, ürünleştirebilecek. Hem TÜBİTAK hem de  teknoloji transferiyle HAVELSAN kazanmış oldu. Bununla ilgili de çalışmalarımız  en son Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda protokol imzalanmasıyla  aslında sonuçlanmış oldu ama tabii burada bize büyük ev ödevleri çıktı, biz artık  büyük bir yükümlülük altına girdik." ifadelerini kullandı.
 
"Listede kalabilmek önemli"
Nacar, Defense News dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100  savunma şirketi listesinde HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez yer almasını ve Türkiye'nin  ilk kez 7 şirketle temsil edilmesini de değerlendirdi.
 
Gelecek yıllarda da listede kalabilmenin önemli olduğunu vurgulayan  Nacar, şunları kaydetti:
"Daha yüksek noktalara yavaş yavaş, hedeflerimizi ve ciromuzu  büyüterek ulaşmak istiyoruz. Listeye giren diğer 6 firmamızı da kutluyorum. Sayın  Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde savunma sanayimiz için kritik kararlar alan  Savunma Sanayi İcra Komitemizin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Milli Savunma  Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerini  Güçlendirme Vakfımızın bu önemli başarıda pay sahibi olduğunu biliyor ve onlara  şükranlarımızı arz ediyoruz."

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HAVELSAN Türk savunma sanayi yazılım
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