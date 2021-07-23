Havana Sendromu nedir? Havana Sendromu belirtileri neler?

CIA Başkanı William Burns, 100 CIA çalışanının, Havana sendromu olarak anılan rahatsızlığı yaşadığını söyledi. William Burns, olayda Rusya'nın sorumlu olabileceğini ancak kesin yargıya varmadan soruşturmanın ilerlemesini beklemek gerektiğini söyledi. CIA Başkanı William Burns, 100 CIA çalışanının, Havana sendromuyla mücadele ettiğini açıklamasının ardından Havana Sendromu hakkında merak edilenler de arttı. Havana Sendromu nedir, Havana Sendromu belirtileri nelerdir?

Havana Sendromu ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, 100 CIA çalışanının, Havana sendromu rahatsızlığı yaşadığını açıklamasıyla en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki, Havana Sendromu nedir, belirtileri neler?

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi olan bu rahatsızlığa, ilk olarak 2016 ve 2017'de Küba'da görüldüğü için Havana sendromu adı veriliyor.

Havana sendromu, Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada büyükelçiliği personellerinin yaşadığı bir dizi tıbbi bulgu ve semptomdur. Küba'daki Amerikalı ve Kanadalı diplomatik personelin 2016'nın sonlarına kadar uzanan çeşitli sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıktı.

ABD hükûmeti Küba'yı bu semptomlara neden olan belirsiz saldırıları kasten gerçekleştirmekle suçladı. ABD buna yanıt olarak büyükelçiliğindeki personel sayısını minimuma indirdi. 2018'de Çin'deki ABD'li diplomatlar, Küba'da bildirilenlere benzer sorunların yanı sıra, diğer ülkelerde faaliyet gösteren ve bu ülkelerle dünyadaki Rus gizli operasyonlarına karşı koymanın yolları konusunda müzakere eden gizli CIA ajanları bildirdi.

2018'de JAMA dergisinde yayınlanan Küba'daki etkilenen diplomatlarla ilgili daha sonraki çalışmalar, diplomatların bir tür beyin hasarı yaşadığına, ancak yaralanmaların nedeninin belirlenemediğine dair kanıtlar buldu. JAMA dergisinin çalışmasının bir yazarı, mikrodalga silahlarını bu olay için "ana şüpheli" olarak değerlendirdi

Aralık 2020'de, ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nin bir uzman komitesi tarafından Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma, raporunu yayınladı ve "yönlendirilmiş" mikrodalga radyasyonun, Küba ve Çin'deki Amerikalı diplomatlar arasındaki hastalıkların olası nedeni olduğu sonucuna vardı.

HAVANA SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Havana sendromuna yakalananlar kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek düzeyli sesler duyma, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları gibi şikâyetlerde bulundu.