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Havalimanında bir milyon dolarlık altınla yakalandı

21 Şubat 2018 Çarşamba - 12:43 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 12:43

Kenya'da yasa dışı yollardan yurt dışına altın çıkarmaya çalışan Tanzanya uyruklu bir kişi, bir milyon dolar değerindeki külçe altınla Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.


Kenya Gelir İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, başkent  Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda Dubai'ye seyahat edecek 46  yaşındaki Tanzanya uyruklu yolcunun yaklaşık bir milyon dolar değerindeki altınla  yakalandığı belirtildi.
 
Gözaltına alınan kişinin istihbarat raporuyla takip edilerek  yakalandığı kaydedildi.
 
Açıklamada ele geçirilen yaklaşık 32 kilogram külçe altının,  soruşturma devam ettiği için Kenya Gelir İdaresi bünyesindeki Gümrük ve Sınır  Kontrolü gözetiminde tutulduğu bildirildi.
 
Kenya yasalarına göre, ülkedeki işlenmemiş değerli metallerin ve  taşların yurt dışına geçişi kısıtlı. Yurt dışına çıkartılmak istenen belirli bir  miktarın üstündeki değerli metaller, izne tabi tutuluyor.
 
  
 

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