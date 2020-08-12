Havale, EFT ücretleri değişti! O işlemler ücretsiz...

Bankada parası olan, kredi kartı ya da kredi kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bankaların bireysel ve ticari müşterilerden aldığı ücret ve komisyonlar düşürüldü. Bunlar içinde en çok kullanılan EFT ve havale işlemlerine ilişkin en çok 100 lira alınabiliyor. En düşük ödeme 1 lira. Peki kim ne kadar ödeme yapıyor?Hangi işlemlerden para alınamıyor?

Bankaların ücret ve komisyonlarına 1 Mart itibarıyla sınırlamalar getirilmişti. Düzenlemeyle bankaların bireysel ve ticari müşterilerden aldığı ücret, komisyon ve masraflarda büyük indirime gidilmişti. Posta gazetesinde yer alan habere göre; 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırılmıştı. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olarak uygulanıyor. Ancak halen bazı vatandaşların kafasındaki soru işaretleri devam ediyor. Hem hatırlatma yapmak hem de vatandaşı bu konuda uyarmak için merak edilenleri derledik.

1.000 TL’ye kadar 1 TL

EFT ve havale işlemleri, mobilden, internetten, ATM ya da şubeden yapılabiliyor. EFT ücretlerine hem ticari hem de bireysel tüketiciler için üst sınır var. Buna göre üst sınır 100 TL olarak uygulanıyor. En uygun EFT işlemi ise internet ya da mobil bankacılık üzerinden yapılanı. Buna göre; internet ya da mobilden yapılan ve 1.000 TL’ye kadar olan EFT’lerden en fazla 1 TL, 1.000-50 bin TL arasındaysa 2 TL, 50 bin TL ve üzeriyse de en fazla 25 TL alınabilecek. Vergiyle (BSMV) bu tutarların küsuratı oluyor.

Havale EFT'nin yarısı

Havale ücretleri ise EFT ücretlerinin yarısı. Örneğin; 1.500 TL’lik bir havale işlemi yapılacak. Bu işlem internetten yapıldığında EFT ücreti 2 TL olacağından, havale işlemi için de en fazla 1 TL ödenecek. Eskiden bu ücret bankaya göre değişirken vatandaşı isyan ettiriyordu. Yine kredi kartıyla nakit avans çekiminde alınan komisyon, bireysel müşterilerde en fazla yüzde 1 olabilecek. Yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti de alınmıyor.

Fazla para alınırsa ne yapmalı?

Banka işlemleri ile ilgili olarak bir şikayetiniz olacaksa öncelikle bankaya, e-mail, faks, yazılı başvuru ya da bizzat sözlü başvuru yapmalısınız. Bu şikayet için iadeli taahhütlü şikayet dilekçesi de oluşturmalısınız. Böylece bankaya şikayet dilekçenizi gönderdikten sonra banka size 30 gün içinde cevap vermek zorunda kalacak. Aksi halde hatasını kabul etmiş sayılır. 30 gün içinde mağduriyetiniz giderilmediyse ilçe hakem heyetine ve Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti’ne e-Devlet şifresiyle başvuru yapabilirsiniz. Yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ‘https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/’ internet sitesi üzerinde de şikayette bulunabilirsiniz.

Son düzenlemeye göre alınabilecek 16 ücret

Tahsis ücreti

Ekspertiz ücreti

Taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti

Para çekme ücreti

Elektronik Fon Transferi (EFT) ücreti

Havale ücreti

Uluslararası fon transfer ücreti

Yıllık üyelik ücreti

Ek kart yıllık üyelik ücreti

Nakit avans çekim ücreti

Kiralık kasa ücreti

Kampanyalı ürün veya hizmetler ücreti

Aracılık hizmeti ücreti

Arşiv-araştırma ücreti

Onaya bağlı bildirim ücreti

Başka kuruluş ATM’sinden yapılan işlem ücreti

Hesap işletim ücreti (Danıştay iptal etti.)

Listeden çıkarılan ücretler

Kredi kartı yenileme ücreti.

Fatura ödeme ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler.

Üçüncü kişilere yapılan ödemeler.