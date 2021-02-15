Havalar soğuyunca cilt sorunları da arttı!

Cilt kuruluğu nem seviyesinin düştüğü kış aylarında sıklıkla görülüyor. Kuruluk nedeniyle oluşan kaşıntı ciltte tahriş oluşabiliyor. Yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Kozmotolog ve Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir kış cildi ve cilt bakımı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Son günlerde etkisini tam anlamıyla hissettirmeye başlayan soğuk havalar nedeniyle birçok insanda cilt sorunları ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Kozmotolog ve Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, cilt sorunları olanlar için tavsiyelerde bulundu.

CİLT KURULUĞU EGZAMAYA NEDEN OLUYOR!

Kış aylarında özellikle cilt kuruluğuyla karşılaşıldığını belirten Zevzir, “Cilt kuruluğunun sonrasında egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabilmekte. Kaşıntı sonrası oluşan tahriş, cildi olumsuz etkilemekte. Bununla beraber gül hastalığı olarak da bilinen ‘Rozasea rahatsızlığı’ soğuk havaların etkisiyle yoğun bir şekilde artış göstermekte” dedi.

GÜNEŞ LEKESİ TEDAVİLERİNİ KIŞIN YAPTIRIN!

Songül Durur Zevzir’in verdiği bilgilere göre bugünlerde karşılaşılan sorunlardan bir diğeri güneş lekeleri. Yazın oluşan güneş lekelerinin kışın daha çok belirgin hale geldiğine dikkat çeken Zevzir, bu lekelerin kış aylarında tedavilerinin yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.

GÜNEŞ LEKELERİ, SİVİLCE VE YARA İZLERİNİ YOK ETMEK MÜMKÜN!

Cilt sorunları için çok çeşitli uygulamalar olduğunu aktaran Zevzir, “Cilt kuruluğu için içeriğinde yoğun nem ve vitaminlerden bulunan medikal bakımlar bulunuyor. Güneş lekeleri, sivilce, akne ve yara izlerini cilt yapısına uygun farklı lazer sistemleri ile yok etmek mümkün. Bu sistemlerle cildi çok tahriş etmeden, kişinin sosyal yaşamını engellemeden sorunları ortadan kaldırılabiliyor.” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM ÖNERİLERİ

Songül Durur Zevzir evde cilt bakımı yapmak isteyenlere ise iki farklı maske önerisinde bulundu:

Leke açıcı doğal maske nasıl yapılır?

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı pirinç veya buğday nişastası

1 çay kaşığı taze limon suyu

Doğal nem maskesi tarifi

1 tatlı kaşığı bal

1 çeyrek muz rendesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta akı

Haftada bir olacak şekilde malzemeleri karıştırıp, 20 dakika uygulayın.