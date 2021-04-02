Havalar ne zaman ısınacak, Hava nasıl olacak? Türkiye'de hava durumu…

Nisan ayı geldi. Yurt genelinde sıcak havaların etkisi artacak. Sıcakların mevsim normalinin altında seyrettiği yağmurlu mart ayı geride kaldı, bahar tüm yurtta etkisini gösterecek. Nisanın ilk haftasında sıcaklıklar artması bekleniyor. Meteoroloji soğuk havaların ardından batı kesimlerde 2 ila 6 derece sıcaklıkların artacağı bildirildi. Sakarya, Uşak, Muğla, Denizli, Antalya ve Aydın'ın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği ön görülüyor.
HAVA NASIL OLACAK?
Sıcaklıkların hafta sonu özellikle yurdun batı kesiminde 20, hafta başındaysa 25 derecelere kadar çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1-6 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; cumartesi günü yurdun batı kesimlerinde sıcak havanın etkili olması beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde birçok ilde yağışlı hava bekleniyor. Rapora göre ilgili tarihler arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; pazar parçalı ve az bulutlu; haftaya pazartesinden çarşambaya açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece, ikinci yarısında ise 23-26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
2 NİSAN HAVA DURUMU
MARMARA
Genellikle parçalı, doğusu ile zamanla Kırklareli çevrelerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Genellikle parçalı, Anadolu yakası çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 17°C
Genellikle parçalı, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Genellikle parçalı, bu akşam güney ve iç kesimlerinin çok bulutlu, ilk saatlerde Uşak, Denizli, Muğla ile Aydın'ın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve aralıklı yağmurlu
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SİVAS 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ARTVİN 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
HAKKARİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece doğusunun, bugün kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ile öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ile bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı